https://news.day.az/politics/1263970.html Россия работает над скорейшим возобновлением переговоров по Карабаху - Заявление Лаврова

Россия работает над скорейшим возобновлением переговоров по Карабаху - Заявление Лаврова

Политика, 21 августа 2020 08:50 225
Россия работает над скорейшим возобновлением переговоров по Карабаху

Россия вместе с партнерами по Минской группе ОБСЕ работает над скорейшим возобновлением переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рассчитываем на скорейшее возобновление переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Работаем над этим совместно с нашими партнерами по Минской группе ОБСЕ", - сообщил он.

Лавров отметил, что июльский пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном стал вторым наиболее масштабным нарушением Соглашения о прекращении огня 1994 года. Министр также обратил внимание, что высокоинтенсивные боестолкновения с использованием полевой артиллерии, минометов и ударных беспилотников впервые за последние 26 лет проходили не на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а непосредственно на участке госграницы между Арменией и Азербайджаном.

 

Как указал Лавров, МИД России предпринимал активные посреднические усилия по урегулированию конфликта. "Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Игорь Попов все это время находился на прямой связи с руководством внешнеполитических ведомств двух стран. В результате при активном российском посредничестве вышли, хоть и не с первой попытки, на режим прекращения огня с 16 июля", - подчеркнул он.

#НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ
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