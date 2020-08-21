Басни Крылова на тему Азербайджана и Турции

Президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов вдруг выразил обеспокоенность относительно государственного суверенитета Азербайджана, причем транслировал свои "переживания" за судьбу Азербайджана в интервью армянскому информационно-аналитическому центру. И это интервью перепечатал уже ряд псевдороссийских СМИ, тесно связанных с тем же армянским ресурсом и с теми же источниками финансирования.

Российский эксперт утверждает, что "Турция поглощает Азербайджан" и усматривает именно в этом не свершившемся факте серьезные риски региональной безопасности, опуская реальность.

"Сценарий фактического "поглощения" Азербайджана Турцией противоречит интересам России и Ирана, а также государств региона, которые заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе. Например, для Армении подобное развитие событий в регионе имеет характер национальной угрозы. Очевидно, что ситуация была бы более взрывоопасной, если бы в условиях прогрессирующего слияния турецкой и азербайджанской армий российские гарантии безопасности не распространялись бы на всю границу Армении," - говорит Крылов.

В этой связи возникает ряд вопросов к эксперту Крылову:

- Наличие продолжающейся на протяжении тридцати лет оккупации Арменией части территорий Азербайджана никак не нарушало стабильность на Южном Кавказе?

- Нарушение территориальной целостности Азербайджана и присутствие ВС Армении на оккупированных территориях АР не носит характер национальной угрозы Азербайджану и не генерирует риски региональной стабильности?

- Бездействие сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Россию, удерживание ими конфликтогенного статус-кво и поощрение армянского арессора не наращивало новые риски стабильности в регионе?

- Не нарушает ли баланс сил в регионе передача Россией - сопредседателем Минской группы ОБСЕ - вооружения Армении, тем более на момент военного обострения конфликта?

- Какие конкретные шаги для принуждения армянского агрессора к миру предприняли Россия и Иран, даже при наличии "заинтересованности в стабильности на Южном Кавказе"?

- Если гарантии российской безопасности распространяются на всю границу Армении, и эксперт не видит в этом ничего крамольного, то почему Турция не может поделиться гарантиями безопасности с Азербайджаном?

Далее эксперт заявляет, что "Карабахскую проблему больше нельзя рассматривать как конфликт Армении и Нагорного (Крылов дал армянское определение Карабаха. - Ред.) с Азербайджаном. Сегодня реальной стороной конфликта фактически выступает Турция".

При этом Крылов, будучи кавказоведом, вновь допускает ряд серьезных ошибок:

Во-первых, называет оккупированные территории азербайджанского Нагорного Карабаха армянским определением, тогда как РФ официально не признает этот сепаратистский режим.

Во-вторых, придает кучке армянских боевиков, захвативших Нагорный Карабах и управляемых Ереваном, самостоятельный статус. Тогда как в армяно-азербайджанском конфликте есть только две стороны - Ереван и Баку, не считая внешних игроков.

И наконец, если по аналогии Крылова Турцию можно назвать "реальной стороной конфликта", то почему реальной стороной конфликта с таким же успехом он не называет Россию? Все завоевания Армении на территории Азербайджана были осуществлены при поддержке России. Армения без России ноль - была, есть и будет. Сегодня, возможно, наступает момент исторической справедливости, когда Азербайджан больше не остается один на один - нет, ни с ничтожной Арменией, а с теми странами, которые всегда поддерживали Ереван в этом конфликте.

Далее Крылов утверждает: "Намерение нынешних турецких и азербайджанских лидеров придать конфликту с Арменией всемирный характер наглядно проявилось в инцидентах и проявлениях армянофобии, которые недавно прокатились по многим странам мира, в том числе и по России".

Удивительно односторонний, или ангажированный ракурс восприятия ситуации демонстрирует российский эксперт Крылов. Россия настолько опутана сетями армянской диаспоры, что любые проявления армянофобии в этом государстве практически невозможны или пресекаются на корню. И если Крылов все-таки смог увидеть признаки армянофобии в России, значит, эти сюжеты сами армяне и спровоцировали, чтобы после распространить в сети и обвинить оппонентов в обратном. Наверное, Крылов не ознакомился и с вердиктами судебных инстанций в ряде стран и городов Европы и США, вынесших обвинительный приговор преимущественно в адрес армянских зачинщиков беспорядков. Вероятно, Крылов недостаточно анализирует и контент армянских СМИ, включая действующие в России проармянские медиа, иначе ему пришлось бы признать, что такой уровень неприятия, ненависти, оскорблений, пропаганды насилия, в первую очередь, в адрес турков и азербайджанцев, а порой и русских, больше нигде в мире не фиксируется.

Завершая свои басни о "турецко-азербайджанской угрозе", Крылов наконец выводит суть своих экспертных тезисов, далеких от объективности: "На этом фоне особую значимость приобретают союзные отношения России и Армении, так как они повышают шансы обеих стран на успешное преодоление нынешнего периода мировой турбулентности".

То есть, все эти разговоры о "турецко-азербайджанской угрозе" преследовали цель вернуть неверного форпоста Армению в сферу влияния России? Слишком мелкий прием для экспертов, представляющих Россию, да и оскорбляющий Москву Ереван того не стоит. Реверансы Еревана в адрес Москвы носят ситуативный характер, а по факту Армения предала и ушла от России. И в долгосрочном измерении мало что изменится, особенно если Россию ждут трудные времена.

Однако Азербайджан продолжает удерживать баланс интересов в отношениях с ключевыми партнерами, в том числе с Турцией и Россией. Отношения Баку и Анкары не направлены против Москвы. Азербайджан и лично Президент Ильхам Алиев неоднократно принимал продуктивные усилия для нормализации российско-турецкого диалога. Возможно, предпримет аналогичные усилия и в будущем, если возникнет необходимость. Не стоит исключать, что геополитический треугольник Турция-Азербайджан-Россия вновь появится в региональной повестке, если выдержит противодействие оппонентов. Но при любом раскладе никто не вправе осуждать предпринимаемые Азербайджаном усилия для освобождения своей территории от армянской оккупации, в том числе предупреждая армянские провокации совместными с Анкарой месседжами.

Алла Михайлова