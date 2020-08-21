Азербайджан и Украина нацелены на расширение связей

Члены рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по межпарламентским связям провели встречу с украинскими коллегами в формате онлайн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, приветствуя участников встречи, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Украиной Руфат Гулиев отметил, что между Азербайджаном и Украиной на протяжении истории существуют отношения дружбы, которые успешно продолжаются и сегодня.

Он отметил особую роль парламентов в углублении двусторонних связей: "В Милли Меджлисе действуют рабочие группы по связям с законодательными органами различных стран мира, в том числе с Украиной".

Гулиев добавил, что товарооборот между двумя странами за последние семь месяцев составил 519 миллионов долларов США.

Было отмечено, что сегодня в Украине проживает более 550 тысяч азербайджанцев, активно участвующих в общественно-политической жизни этой страны, а в Азербайджане живет и работает до 30 тысяч украинцев.

Сопредседатель группы дружбы украинской Верховной Рады с Азербайджаном Владимир Крейденков в свою очередь отметил, что его страна заинтересована в развитии связей с Азербайджаном, который является государством-лидером на Южном Кавказе. Он отметил важную роль сотрудничества на уровне парламентов двух стран.

"Функционирующая в украинском парламенте группа дружбы с Азербайджаном считается наиболее крупной, и в ее составе представлен 51 депутат", - сказал он.

На встрече выступили почетный консул Азербайджана в городе Харьков Афган Салманов, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Али Масимли, Эмин Гаджиев, Эльман Насиров, Рази Нуруллаев, украинские депутаты Александр Фельдман, Габриэль Михайлов, представитель Харьковского городского совета Виктор Руд и директор Института международного образования Харьковского национального университета Алексей Навроцкий.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о расширении межпарламентских связей между двумя странами, перспективах дальнейшего развития отношений стран в экономической, культурной, гуманитарной, социальной, образовательной сферах, решении региональных конфликтов, борьбе с пандемией коронавируса и по другим актуальным вопросам.

Во встрече приняли участие члены группы дружбы с Украиной Анар Мамедов, Джавид Османов, Нагиф Гамзаев, Мушфиг Мамедли, а также председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов и другие официальные лица.