https://news.day.az/politics/1264073.html Волкан Бозкыр и постпред Азербайджана при ООН провели телефонный разговор
Волкан Бозкыр и постпред Азербайджана при ООН провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор между председателем 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Волканом Бозкыром и постоянным представителем Азербайджана при ООН Яшаром Алиевым.
Как сообщает Day.Az, об этом В.Бозкыр написал в "Twitter".
"У нас были телефонные разговоры с постоянными представителями Азербайджана, Кыргызстана и Саудовской Аравии при ООН. Мы обменялись мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркнул В.Бозкыр.
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