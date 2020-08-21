Волкан Бозкыр и постпред Азербайджана при ООН провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между председателем 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Волканом Бозкыром и постоянным представителем Азербайджана при ООН Яшаром Алиевым.

Как сообщает Day.Az, об этом В.Бозкыр написал в "Twitter".

"У нас были телефонные разговоры с постоянными представителями Азербайджана, Кыргызстана и Саудовской Аравии при ООН. Мы обменялись мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркнул В.Бозкыр.