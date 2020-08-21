В Лос-Анджелесе подготовлен отчет о зверствах армян против азербайджанцев

С целью расследования совершенного армянами против азербайджанцев в американском городе Лос-Анджелес преступления подготовлен отчет международной рабочей группы, созданной по инициативе юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) и компании "MG Consulting".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в отчете нашли отражение показания 11 свидетелей.

Было отмечено, что при подготовке отчета были проанализированы показания свидетелей, сотни фотографий и видеоматериалов: "В акции участвовали не больше 60 азербайджанцев, в то время как армян было 3000-5000. Несмотря на то, что митинг начался спокойно, затем, когда азербайджанцы пытались покинуть площадь, армяне задерживали их между зданиями, в узких переходах и оказывали давление. Во время нападений они использовали различные предметы".

В отчете отмечено, что в ходе инцидента 15-20 азербайджанцев были избиты, из них наиболее серьезно пострадали 7 человек: "В ходе нападения был причинен ущерб имуществу нескольких азербайджанцев. Армяне повели себя оскорбительно по отношению к флагу Азербайджана, оскорбляли азербайджанцев. В то же время на митинге присутствовали лица в рубашках с эмблемой террористической организации АСАЛА".

Цель отчета - добиться юридической оценки данному преступлению правосудием США.

Для предотвращения совершения в будущем таких преступлений на почве ненависти отчет будет направлен во все страны мира и в их министерства иностранных дел.