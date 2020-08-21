СГБ: Армяне начали создавать террористические организации с конца XIX века

21 августа - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Как сообщает Day.Az, Служба государственной безопасности в связи с этим поделилась публикацией в Facebook.

Было отмечено, что живущие идеей "Великой Армении" армяне для достижения своих целей с помощью иностранных покровителей в разное время проводили политику этнической чистки, осуществляя терроры и геноцид против азербайджанцев.

Также отмечается, что за последние 200 лет азербайджанский народ, постоянно подвергаясь этнической чистке, геноциду и агрессивной политике армянских националистов, был изгнан со своих исторических земель, многие стали беженцами и вынужденными переселенцами.

"Армяне с конца XIX века целенаправленно начали создавать террористические организации и использовать их против соседних народов. В 1970-1980-е годы АСАЛА и другие армянские террористические организации убили более 70 человек. За этот период армянскими террористами было совершено более 235 террористических актов в 22 странах, убиты 24 турецких дипломата.

Современная Республика Армения, превратившая террор в государственную политику, совершила самые тяжкие преступления против человечества. Органы спецслужб этой страны организовали многочисленные теракты в различных частях Азербайджана. Сотни азербайджанцев были убиты террористами в автобусах, метро, поездах.

Геноциды в Ходжалы и Гарадаглы являются самыми страшными и кровавыми последствиями армянского террора, произошедшего 28 лет назад.

Убийство в 2011 году в Агдаме 9-летнего Фариза Бадалова, в Товузе - 13-летней Айгюн Шахмалыевой, в 2017 году в Физули 2-летней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой, в июле 2020 года -жителя села Агдам Товузского района 76-летнего Азиза Азизова еще раз говорит о том, что террор, убийство гражданского населения, младенцев и пожилых является государственной политикой Армении", - отмечается в информации.