Турал Гянджалиев: Мы вновь стали свидетелями лицемерной политики Армении

"В последнем интервью посла Армении в Израиле Армена Смбатяна мы вновь стали свидетелями лицемерной политики этой страны. В интервью А.Смбатян пытался показать себя сторонником налаживания контактов между азербайджанским и армянским народами".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев.

Он отметил, что азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики уже долгие годы предлагает начать диалог между армянскими и азербайджанскими жителями находящегося под оккупацией нашего Карабахского региона: "Но политическое руководство Армении, поднявшее азербайджанофобию на уровень государственной политики, не только препятствует этому, но даже бесстыдно отрицает наличие азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Если А.Смбатян действительно является сторонником диалога между двумя народами, то пусть поддержит предложение азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Но слова посла Армении, оккупировавшей территории Азербайджана и подвергшей этнической чистке более миллиона наших соотечественников "урегулирование конфликта зависит не от нас, а от Минской группы ОБСЕ" являются очередным свидетельством того, что его страна пытается избежать ответственности.

Конфликт не урегулирован до сегодняшнего дня из-за незаконного присутствия армянских войск на территориях Азербайджана. В случае вывода Арменией своих войск из наших оккупированных территорий отношения между двумя народами могут быть легко восстановлены".