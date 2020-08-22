Расстояние не помеха, когда есть общие интересы

Куба и Азербайджан - два государства, расположенные по разные стороны планеты. Но расстояние не имеет никакого значения, когда страны и народы объединяют общие интересы и общие подходы.

Отношения двух наших стран складываются стабильно дружественно еще с советских времен. И идеология тут играла, пожалуй, самую незначительную роль. Для тысяч кубинцев, обучавшихся в вузах республики, Азербайджан стал вторым домом, и вспоминают о нем на Острове Свободы c большой теплотой по сей день.

Сегодня Азербайджан и Кубу связывают не только взаимные симпатии, но также широкие контакты в самых разных сферах деятельности и конкретные совместные планы. От гуманитарного сотрудничества до бизнеса и политики.

Куба - один из самых активных и влиятельных членов Организации Объединенных Наций и Движения неприсоединения. В октябре прошлого года на полях прошедшего в Баку саммита Движения состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с главой Кубы Мигелем-Диасом Канелем. Кубинский гость заверил, что в период своего главенства в Движении неприсоединения Азербайджан может полностью рассчитывать на поддержку Кубы. В свою очередь Президент Азербайджана подчеркнул большой интерес азербайджанской стороны к развитию связей в сфере здравоохранения, где Куба достигла больших успехов самого высокого мирового уровня.

"Эта сфера для нас является приоритетной, поэтому думаю, что сотрудничество может быть многоплановым, и в качестве подготовки специалистов, и, может быть, в реализации каких-то совместных проектов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что по оценкам ВОЗ, система здравоохранения Кубы является одной из самых эффективных и уникальных в мире. Медицина на Кубе бесплатная. Хотя эта сфера не развита технологически, Куба является одной из ведущих стран мира с точки зрения медицинского образования, а также профессионализма врачей, способных работать в самых сложных ситуациях. С 1963 года более 400 000 кубинских медицинских работников оказывали помощь в 164 странах мира. В 2019 году более 28000 кубинских медиков в рамках гуманитарных миссий ООН и на основе двусторонних соглашений отправились в 59 стран мира. В основном, это страны Латинской Америки и Африки, пострадавшие от стихийных бедствий и эпидемий. А сегодня команда кубинских врачей помогает бороться с COVID-19 в Италии, Андорре, Катаре, Венесуэле, Мексике, Никарагуа, Гренаде, Суринаме, Ямайке, Белизе, ЮАР и других странах. Куба признана мировым лидером в области "медицинской дипломатии". Этот инструмент успешно служит созданию международного имиджа Кубы.

Так получилось, что очень скоро после встречи двух Президентов в Баку, у Азербайджана и Кубы появился не самый приятный повод ускорить развитие сотрудничества в медицинской сфере. С началом пандемии коронавируса кубинская система здравоохранения вновь доказала, что находится на высоте и готова поддержать и другие страны. Среди тех, кто с готовностью воспринял предложение помощи, был Азербайджан.

7 июля между министерствами здравоохранения Азербайджана и Кубы было подписано "Соглашение о сотрудничестве в области реагирования на чрезвычайные ситуации". Согласно договоренности, 12 или 13 июля в Баку прибыл медицинский персонал в составе 115 человек, которые в течение трех месяцев будут работать в Клиническом медицинском центре (б. Семашко).

Среди них 54 реаниматолога, анестезиолога, эпидемиолога, инфекциониста, радиолога, физиотерапевта, врачи других специальностей и универсальные медицинские специалисты с опытом работы с COVID. Остальные члены кубинской делегации - это медсестры реанимации.

По словам кубинского посла Альфредо Ньевес Портуондо, Куба считает Азербайджан родственной страной и прилагает все усилия для поддержки республики. Столь многочисленная делегация кубинских медиков - демонстрация солидарности. Такого же мнения придерживается и глава бригады медиков Дейзи Торрес Авела, которая заверила, что кубинские врачи поделятся опытом борьбы с коронавирусом с азербайджанскими коллегами.

В настоящее время кубинские и азербайджанские врачи совместно борются с COVID-19, и, судя по статистике Оперативного штаба, положительные результаты этого сотрудничества - налицо.

Напомним, что Куба одной из первых поддержала инициативу Президента Азербайджана о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с COVID-19 на уровне глав государств и правительств в формате видеоконференции.

Наши страны всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Так, Азербайджан постоянно голосует за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы. Кубинская сторона ранее неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Сегодня Куба и Азербайджан уже строят совместные планы в сфере торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества. Куба заинтересована в азербайджанских инвестициях, взаимодействии в нефтегазовой сфере, а также в изучении опыта мультикультурализма и толерантности Азербайджана.

То есть, сфер для приложения совместных усилий достаточно.

Лейла Таривердиева