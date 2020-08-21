В Азербайджане создается информационная система "Обращение ASAN"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о создании информационной системы "Обращение ASAN".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, создается информационная система "Обращение ASAN", которая обеспечит оперативную отправку соответствующим государственным структурам носящих общественный характер жалоб в связи с коммунальными услугами, проблемами с дорогами и транспортом, текущими ремонтом, благоустройством и очисткой инфраструктуры путем нанесения на электронную карту, и позволит следить за результатами рассмотрения этих жалоб.

Оператором информационной системы "Обращение ASAN" определено Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено:

- сформировать информационную систему "Обращение ASAN" и ее мобильное приложение;

- в соответствии с указом Президента Азербайджана "Об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивации государственных информационных ресурсов и систем" и некоторых мерах в связи с электронным правительством" № 263 от 12 сентября 2018 года обеспечить координацию информационной системы "Обращение ASAN" с другими государственными информационными ресурсами и системами через Информационную систему "Электронное правительство", а также выход местных органов исполнительной власти к информационной системе "Обращение ASAN".

Государственные органы (структуры) обеспечат рассмотрение жалоб, поступивших посредством информационной системы "Обращение ASAN", в установленном законом Азербайджана "Об обращениях граждан" порядке.

Кабинету министров Азербайджана поручено:

- в трехмесячный срок с согласованием с Президентом Азербайджана утвердить проект положения об информационной системе "Обращение ASAN";

- принять соответствующие меры для решения вопросов финансирования формирования, поддержания и содержания информационной системы "Обращение ASAN".

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.