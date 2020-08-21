Государственный комитет по работе с диаспорой информирует мир о реалиях карабахского конфликта

Важные проекты, реализованные Государственным комитетом по работе с диаспорой за последние годы, значительно расширили географию просвещения как азербайджанской, так и мировой общественности о карабахских реалиях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первый выпуск программы "Карабахский час", совместного проекта комитета и Центра карабахских исследований при Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, посвящен тому, с какой целью была создана Нагорно-Карабахская автономная область.

В передаче были даны ответы на вопросы молодых людей из различных зарубежных стран и уточнены такие аспекты, как создание НКАО, искусственное разделение Карабаха на нагорную и низменную части и др.

Целью недавно запущенной программы "Карабахский час" на "Диаспора ТВ" является проведение просветительских и пропагандистских работ, основанных на реальных исторических фактах о территориальных притязаниях, этнической чистке и геноциде, совершенных армянами против нашего народа за последние два столетия, формирование сильной национальной памяти у нынешнего и будущего поколений, внесение вклада в дачу политико-правовой оценки этим трагедиям во всем мире, в частности, важной работе, проводимой Азербайджанским государством по восстановлению территориальной целостности нашей страны.

Ведущий программы - профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор политических наук Эльчин Ахмедов.