Новый посол Ирана прибыл в Азербайджан

Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави сегодня прибыл в Азербайджан через Астаринский пограничный контрольно-пропускной пункт. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Баку А.Мусави встретили дипломаты посольства Ирана и представитель Верховного лидера в Баку Али Акбар Оджагнеджад.

А.Мусави сменит бывшего посла Джавада Джахагирзаде.