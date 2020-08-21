https://news.day.az/politics/1264229.html Новый посол Ирана прибыл в Азербайджан
Новый посол Ирана прибыл в Азербайджан
Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави сегодня прибыл в Азербайджан через Астаринский пограничный контрольно-пропускной пункт.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Баку А.Мусави встретили дипломаты посольства Ирана и представитель Верховного лидера в Баку Али Акбар Оджагнеджад.
А.Мусави сменит бывшего посла Джавада Джахагирзаде.
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