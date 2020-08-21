https://news.day.az/politics/1264250.html В Азербайджан прибыл новый иранский посол
В Азербайджан прибыл новый иранский посол
Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави прибыл в нашу страну.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в Баку Мусави встретили сотрудники посольства и представитель Верховного лидера Ирана в Баку.
Отметим, что до этого Мусави был пресс-секретарем министерства иностранных дел Ирана.
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