В Азербайджан прибыл новый иранский посол

Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави прибыл в нашу страну.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в Баку Мусави встретили сотрудники посольства и представитель Верховного лидера Ирана в Баку.

Отметим, что до этого Мусави был пресс-секретарем министерства иностранных дел Ирана.