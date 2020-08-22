ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 34 раза, передает Day.Az со ссылкой на.

С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Агдам Товузского района, в селe Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Сарыджалы, Аджарлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.