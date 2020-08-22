https://news.day.az/politics/1264386.html ПЕА объявила Сиявушу Новрузову выговор
ПЕА объявила Сиявушу Новрузову выговор
Заместителю исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявушу Новрузову объявлен выговор.
Как сообщили в субботу Trend в ПЕА, за грубое нарушение требований режима карантина, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана в целях предотвращения распространения пандемии COVİD-19 и защиты здоровья населения, заместителю исполнительного секретаря ПЕА Сиявушу Новрузову объявлен выговор.
Все члены правящей партии призывают соблюдать требования особого режима карантина, не допускать действий, которые представляют опасность здоровью населения.
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