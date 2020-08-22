Арзу Нагиев: Ни одно должностное лицо не должно неуважительно относиться к требованиям закона

Несмотря на смягчение режима карантина, запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе траурных и свадебных церемоний, остается в силе, так как они представляют серьезную угрозу в деле борьбы с коронавирусом.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев, передает Day.Az.

Депутат отметил, что Азербайджан является правовым государством, в стране обеспечено верховенство закона, никто не может быть выше закона, перед ним все равны и должны нести ответственность за свои действия.

"Ни одно должностное лицо не может нарушить закон или неуважительно относиться к требованиям закона, используя свой статус. При выявлении таких лиц они в обязательном порядке привлекаются к ответственности, в их отношении принимаются соответствующие меры. Эта работа будет ужесточена и в будущем.

Каждый должен осознавать существующую реальность, верховенство закона, позицию и волю Президента Азербайджана - в любом случае нарушитель ответит за свои деяния", - сказал Арзу Нагиев.

По его словам, в видеозаписях, распространенных недавно со свадьбы дочери экс-депутата Ильхама Алиева, видно, что мероприятие проводится в закрытом помещении, в нем принимают участие большое количество людей. Это является явным нарушением правил карантина.

"Такие халатные действия лиц, которые многие годы занимали руководящие должности в государственных структурах, недопустимы", - сказал Арзу Нагиев.

Он добавил, что каждый из нас должен демонстрировать непримиримую позицию в отношении таких действий.