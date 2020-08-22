Скандальная свадьба, которую устроили для внучки президента НАНА Рамиза Мехтиева в нарушение карантинного режима, вызвала большой резонанс в азербайджанском обществе. Безнаказанными эти чиновники, академики, депутаты и прочие, возомнившие себя выше закона, не остались: непосредственные организаторы торжества, экс-депутат Ильхам Алиев и Ровшан Мустафаев, уже получили по 15 суток ареста.



Не меньшее возмущение у народа вызвал другой человек - гость этой свадьбы, экс-ректор БГУ Абель Магеррамов. Магеррамов встал, чтобы сказать тост - и понес откровенную чушь и бред перед присутствующими. Тут тебе и дифирамбы Мехтиеву, и россказни в духе "Да кто мы рядом с вами? Так, мелкие сошки", и много чего еще. Напоследок Магеррамов вообще заявил под бокал с вином, что Рамиз Мехтиев, оказывается, руководил тактической реализацией буквально всех достижений Азербайджана! Этот абсурд вызвал справедливое негодование у граждан - достаточно обратить внимание на социальные сети и ленты СМИ. Достижения нашей страны, ее успехи и развитие - это результат последовательной политики, которую проводит Президент Ильхам Алиев, это результат прочного единства власти и народа. И те, кто возомнил себя выше закона, выше народа, получили по заслугам.



Но, вернемся к Магеррамову. Чем вообще известен этот алкоректор БГУ, академик? Может быть, своими научными достижениями, открытиями, изобретениями, исследованиями? Нет. Может быть, при нем БГУ расцвел и его обожали студенты, преподаватели? Тоже нет. А вот скандалы с участием Абеля Магеррамова, его пьяные драки и контрабанду алкоголя под прикрытием помнят очень хорошо. Напомним и мы:



В ноябре 2018 года Абель Магеррамов был с позором уволен с поста ректора Бакинского государственного университета. Через пару дней после этого СМИ узнали о том, что же стало причиной его увольнения. За несколько дней до увольнения Магеррамова, азербайджанская делегация в широком составе (куда входил и наш алкоректор), возглавляемая председателем Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюром Пашазаде, отправилась спецрейсом в Мадрид. Целью визита являлось участие в международной конференции, посвященной теме религиозной толерантности.

Все началось с того момента, когда на 2 часа был неожиданно задержан рейс, в котором находились члены делегации. Причина задержки - двухтонный багаж академика Абеля Магеррамова. Участники поездки столкнулись с аналогичным случаем и по возвращении из Мадрида. Вылет самолета был разрешен только лишь после разгрузки багажа весом около двух тонн, принадлежащего Абелю Магеррамову и его сыну, экс-послу Азербайджана в Испании. Как выяснилось, Абель Магеррамов и его сын загрузили в багажное отделение бочки испанского вина. Заполненные вином бочки контрабандным путем переправлялись из Азербайджана в Испанию, а там разливались в бутылки, и незаконно переправлялись обратно. А затем под видом испанского вина продавались в принадлежащих Абелю Магеррамову домах торжеств, ресторанах и других торговых точках.

Багаж находящихся на дипломатической службе лиц не проверяется и не имеет лимит веса. Кроме того, багаж представителей дипломатического корпуса освобождается от уплаты налогов. Отец и сын таким образом злоупотребляют представленными государством полномочиями и условиями, созданными международными конвенциями.



Но и это еще не все - Магеррамов устроил пьяный дебош в ресторане отеля "Eurostar Madrid" в Мадриде. И даже успел подраться с депутатом Милли Меджлиса - СМИ писали, что этим депутатом был Сиявуш Новрузов. Последний, к слову, тоже участвовал на скандальной свадьбе внучки Рамиза Мехтиева, за что уже получил официальный выговор.



Далее, по словам очевидцев, произошел еще один постыдный инцидент: не протрезвевший после пьяного дебоша Абель Магеррамов на следующий день вдрызг оскандалился на конференции, когда не мог связать и пары слов.

Так и закончилась скандальная эпоха алкоректора Бакинского государственного университета Абеля Магеррамова. С описанных событий прошло уже два года, но скандал, разразившийся на днях, показал: пить горе-академик так и не перестал, а закусывать видимо, так и не начал.



Иначе его бредни просто не оправдать.



Э. Ибрагимов