Перед законом равны все граждане Азербайджана

Несмотря на существующий запрет в связи с серьезной угрозой COVID-19 на проведение массовых мероприятий, в том числе и свадебных церемоний, некоторые чиновники ставят себя выше закона и пренебрегают правилами карантинного режима, установленными Оперативным штабом при Кабинете министров.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, недавняя информация о том, что некоторые официальные лица устроили свадебное мероприятие, вызвало серьезное осуждение и крайнее возмущение среди общественности.

"Азербайджан - правовое государство, в котором обеспечивается верховенство закона. Никто не может быть выше закона, все равны перед законом и в равной степени несут ответственность за свои действия. Ни один высокопоставленный чиновник не имеет права злоупотреблять своей должностью. Если же противозаконные действия все-таки происходят, то такие лица будут привлекаться к ответственности и в отношении них будут приняты строгие меры наказания", - подчеркнул он.

Депутат напомнил, что борьба с пандемией вынуждает нас жить в особом карантинном режиме, что очень важно с точки зрения общественных интересов страны.

"Поэтому соблюдение правил Оперативного штаба явлляется главной обязанностью каждого гражданина. В нынешний период времени в обществе повышается социальная чувствительность к разного рода негативным событиям. В этом смысле столь резкая общественная реакция на свадебную церемонию, организованную в семье бывшего депутата Ильхама Алиева, является полностью оправданной", - считает парламентарий.

Как сообщил наш собеседник, пандемия коронавируса объявила войну в том числе и нашей стране, и в этой войне гражданам необходимо проявить солидарность с политикой главы государства.

"Борьба с коронавирусом - это общенациональный вопрос, никто не может подвергать опасности жизни людей и наносить вред их здоровью ради личных интересов. Все граждане без исключения должны осознавать эту реальность и понимать, что они несут моральную ответственность за противоправные действия", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Абдул Керимханов