Любой участник скандальной свадьбы в Баку и другие должностные лица должны нести правовую ответственность за свои поступки

В Азербайджане, как и в остальном мире, в связи с пандемией коронавируса в официальном порядке запрещены свадебные и траурные церемонии, собрания в одном месте более пяти человек. Принцип равенства перед законом в силе для всех, независимо от личности, статуса. Поэтому никто не должен предпринимать шаги, выделяющие его среди остальных граждан.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Фазиль Мустафа, передает Day.Az.

По его словам, ни одно должностное лицо не может, злоупотребляя своим статусом, нарушать законы или проявлять к ним неуважение.

"Пандемия коронавируса представляет собой бедствие, угрожающее всему миру, а борьба с вирусом является общенациональной проблемой. Никто не может подвергать опасности жизни людей или причинять вред их здоровью во имя собственных интересов, пользуясь своим положением или статусом", - сказал Мустафа.

Он подчеркнул, что информация, распространившаяся на днях о том, что некоторые должностные лица организовали в эти дни различные свадебные церемонии, вызвала серьезное общественное негодование и порицание.

"По кадрам со свадьбы дочери экс-депутата Ильхама Алиева видно, что мероприятие было организовано в закрытом помещении и на нем присутствовало большое количество людей, что является очевидным нарушением правил карантина.

Меня удивило также халатное поведение людей, много лет занимавших руководящие должности в госаппарате, и других лиц, занимающих общественно-политические посты. У них ведь была возможность провести такое мероприятие под открытым небом и с очень ограниченным количеством людей, без роскоши. Теперь граждане вправе протестовать против ограничений на проведение свадеб и траурных церемоний.

Вот уже несколько месяцев мы через средства массовой информации призываем граждан соблюдать правила карантина, а теперь попадаем в сложную ситуации, когда группа людей, занимающих высокие должности в государстве, сами нарушают эти правила. Любой участник той свадьбы, будь то Рамиз Мехтиев, мои коллеги-депутаты, либо другие должностные лица, несут правовую ответственность за свои поступки, а также сталкиваются со справедливым общественным порицанием", - сказал Фазиль Мустафа.