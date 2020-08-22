Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Украины
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником дружественной Украины - Днем независимости.
Сегодня отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной находятся на пути динамичного развития. Верю, что наши традиционно дружественные связи, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут успешно развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В это трудное время, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19, хочу выразить солидарность азербайджанского народа с дружественным народом Украины.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Украины - постоянного мира и процветания", - говорится в послании.
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