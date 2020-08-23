Новый посол Ирана о развитии экономических связей с Азербайджаном

"Надеюсь, что смогу способствовать развитию экономических связей между Азербайджаном и Ираном".

Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал новый посол Ирана в Азербайджане Сеид Али Мусави.

"21 августа я прибыл в дружественную и братскую Азербайджанскую Республику в качестве посла Исламской Республики Иран. Воля руководителей двух стран заключается в развитии наших глубоких и близких отношений. Надеюсь, что наряду с политическими отношениями я смогу способствовать развитию и экономических связей", - отметил иранский дипломат.