Статус не имеет значения, законы обязан соблюдать любой гражданин Азербайджана

Вне зависимости от своего социального статуса каждый гражданин Азербайджана должен соблюдать законы своей страны.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Джейхун Мамедов.

"В нашей стране действует особый карантинный режим и определенные ограничения в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время запрещены массовые мероприятия, включая свадьбы и похороны. Каждый гражданин должен соблюдать эти запреты. К сожалению, недавние события показали, что некоторые чиновники не соблюдают эти правила", - отметил он.

Как сообщил наш собеседник, организация свадебной церемонии высокопоставленными чиновниками и несоблюдение правил карантина на этом торжественном мероприятии стали объектом критики в обществе.

"Сегодня в нашей стране много граждан, желающих создать семью. Родители ждут свадьбы своих детей. Десятки граждан, организующих свадебные церемонии в своих домах или закрытых помещениях, оштрафованы и привлечены к личной ответственности. Нельзя забывать, что в период запрета такого рода мероприятий проводить вадьбу является недопустимым и незаконным", - подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что борьба с коронавирусом - дело всей страны и каждого гражданина в отдельности.

"В первую очередь, этим правилам должны следовать люди, представляющие государство. Сами чиновники должны подавать пример в этом отношении. Ведь нарушая правила, они тем самым создают в обществе недоверие и чувство незащищенности. Они ставят под сомнение верховенство закона. Однако аресты и штрафы таких людей доказали, что никаких особых преференций в Азербайджане не предоставляется никому.

Жесткая позиция главы государства должна стать вызовом для каждого гражданина в борьбе с коронавирусом. Каждый гражданин должен в эти тяжелые дни быть на стороне своего государства и народа. В таких случаях нельзя допускать безразличия, неповиновения закону, безответственности. Каждый должен знать, что запреты и ограничения введены для охраны здоровья и благополучия людей", - заключил Джейхун Мамедов.

Абдул Керимханов