https://news.day.az/politics/1264564.html Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти", посвященный 75-летию ЮНЕСКО - проект Михаила Гусмана
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти", посвященный 75-летию ЮНЕСКО - проект Михаила Гусмана
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный 75-летию ЮНЕСКО.
Как передает Day.Az, эфир был на канале "Россия-24" вечером в субботу, 22 августа. Повтор фильма вышел утром в воскресенье, 23 августа.
Day.Az представляет полное видео данного фильма:
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