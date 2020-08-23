Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти", посвященный 75-летию ЮНЕСКО

Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный 75-летию ЮНЕСКО. 

Как передает Day.Az, эфир был на канале "Россия-24" вечером в субботу, 22 августа. Повтор фильма вышел утром в воскресенье, 23 августа.

Day.Az представляет полное видео данного фильма: