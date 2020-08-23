Почтена память военнослужащих, погибших в Товузских боях

Состоялись церемонии поминовения военнослужащих, павших шехидами во время боев при отражении атаки противника на участке Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы, сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

По поручению министра обороны, группа военнослужащих, посетив могилы генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и других шехидов, возложила венки и цветы, почтила их память и от имени руководства министерства ещё раз выразила соболезнования их семьям.

В поминальных церемониях, проведенных в разных регионах, приняли участие члены семей шехидов, их сослуживцы, представители местных органов исполнительной власти, государственных структур, общественных организаций и ветераны.