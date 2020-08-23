Президент Ильхам Алиев преподал "академический" урок всем чиновникам

Первейшее и самое важное условие всякой свободы - ответственность всех чиновников за все свои служебные действия по отношению к любому из граждан перед обыкновенными судами и по общему праву.

Этический компонент - один из центральных в создании новой модели госслужбы в стране. Регулирование служебного поведения чиновников на морально-ценностном уровне и жесткий контроль за соблюдением ими высоких этических стандартов - необходимые условия реального повышения качества государственного управления, социальной эффективности государства в целом и, в итоге, повышения по отношению к нему уровня общественного доверия.

Значительное увеличение внимания со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева к проблематике административной этики - один из ведущих векторов реформирования. И в Азербайджане уже сложились стабильные, мощные предпосылки для этого процесса.

Ведь жизнеспособность и легитимность политической системы страны во многом зависят от того, насколько государственные институты и должностные лица отвечают господствующим в обществе ценностям и идеалам, а их поведение соответствует нормам общественной морали.

В последние годы, осваивая новую для нескольких поколений "алгебру" жестких рыночных отношений, мы подзабыли о внеэкономических, моральных мотивах человеческого поведения, о том, что "не хлебом единым жив человек". Но некоторые неприглядные реалии жизни продемонстрировали последствия подобной однобокости. В частности, в контексте необходимости решить проблему ограничения чиновничьего произвола и коррупции это предполагает повышение внимания к моральным качествам чиновничества, к проблемам административной морали.

Чего и требует глава государства от всех облаченных малой и большой властью чиновников.

Президент Ильхам Алиев требует от них беспрекословного следования законам, работы во благо общества, народа и государства, никогда и ни при каком случае считать себя кем-то особым уникумом, для которого море требования закона по колено чинушества и дозволенности.

В социальных сетях не утихали обсуждения и разговоры о свадебном торжестве, организованном семьей президента Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева в честь его внучки - дочери бывшего депутата, зятя экс-главы Администрации Президента Ильхама Алиева на роскошной вилле в Новханы.

Правоохранительные органы уже привлекли к ответственности множество лиц, нарушивших особый карантинный режим и организовавших свадьбы, похороны и прочие массовые мероприятия, запрещенные во время коронавирусной пандемии.

Неудивительно, что информация о свадебных торжествах и празднествах, которые устраивают некоторые официальные лица, вызывает серьезное общественное возмущение и осуждение.

Тем более, кадры со свадьбы на помпезной вилле, куда собрались те, кто считает соблюдение требований существующего законодательства чуть ли не ниже своего достоинства.

Потому и сама новость, а потом и видеокадры со свадьбы во время карантинного режима вызвали настоящий шквал эмоций и недовольства граждан страны.

На видеокадрах отчетливо видно, что ни о каком соблюдении социальной дистанции, использовании медицинских масок и соблюдении прочих требований санитарно-эпидемиологических карантинных норм не может быть и речи.

Десятки тысяч людей были возмущены до глубины души и посчитали себя оскорбленными: как же, бывшие и нынешние депутаты, а также чиновники посчитали себя чуть ли не небожителями, теми, для которых закон не писан.

Их чванливое поведение, вопиющее пренебрежение законами вызвали самую настоящую ненависть граждан.

Граждане были совершенно правы: законы написаны для всех и перед законом все равны - невзирая на прошлые заслуги, регалии, материальное положение и известность.

Но эти люди забыли, не захотели понять, да и не поняли, что в Азербайджане нет и не может быть избранных, неприкасаемых.

Перед законом равны богатый и бедный, известная личность и обычный гражданин - абсолютно все.

Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о принципе верховенстве закона, предупреждал чиновников и призывал их остерегаться необдуманных действий. Глава государства заявлял, что должностные лица, депутаты и известные личности должны быть примером для остальных, а не вести себя подобно владетелям латифундий и провинциальным помещикам.

Зарвавшиеся наказаны.

Решением Абшеронского районного суда зять академика Рамиза Мехтиева - экс-депутат парламента Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев были арестованы.

На заседании, прошедшем под председательством судьи Шовкет Наджафовой, И.Алиев и Р.Мустафаев были признаны виновными по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях АР и приговорены к административному аресту на 15 суток.

А заместителю исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявушу Новрузову объявлен выговор за грубое нарушение правил карантинного режима, установленных Оперативным штабом при Кабмине в целях предотвращения распространения пандемии COVID-19 и охраны здоровья населения.

Напомним, что в целях защиты здоровья и безопасности граждан Азербайджанской Республики от пандемии COVID-19 в стране действует особый карантинный режим, который предусматривает множество ограничений.

Учитывая положительную динамику последних недель и значительное сокращение числа новых заражений, Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение применить ряд смягчающих мер с 10 августа.

Однако, некоторое смягчение ограничений носит поэтапный характер, в силе все еще остается запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб и траурных церемоний.

Свадьба, судя по просочившимся в социальные сети видеороликам, была организована с истинно нуворишским безвкусным шиком и купеческим размахом - десятки гостей, среди которых бывшие и действующие депутаты, известные в стране высокопоставленные чины и, конечно же, сам Рамиз Мехтиев.

Приглашенными гостями были и депутат от правящей партии Сиявуша Новрузов и его супруга - омбудсмен Сабина Алиева.

А бывший депутат и ректор БГУ Абель Магеррамов, воздавший осанну в честь Р.Мехтиева, выглядел как чеховский персонаж - униженным льстецом, восхвалявшим своего "многомудрого опору и надежду".

Встав с рюмкой в руке, согнув спину в позу коллежского асессора, Абель Магеррамов с благоговейным почитанием посмотрел в сторону 83-летнего академика и, придав голосу бархатистость верноподданного, сказал: "Рамиз муаллим, мы высоко ценим ваши заслуги перед государством, обществом и народом. Очень высоко, да! Не только мы - да кто мы тут такие, мелкие люди - но и народ, нация, государство очень высоко ценит! Все наши успехи связаны с вашей тактикой, с вашим руководством".

"Мелкий человек" А.Магеррамов закончил свой "высокопарный" тост на заискивавших нотах.

Так вот, напомним "маленьким человекам" - мы живем в правовом государстве, где обеспечено верховенство закона, за нарушение духа и буквы которого абсолютно каждый гражданин несет ответственность, невзирая на чин, уровень достатка, общественное положение и заслуги перед обществом.

Президент Азербайджана является гарантом верховенства закона в стране и посему ни одно должностное лицо не может использовать свое положение для нарушения закона и проявить неуважение к требованиям существующего законодательства.

В отношении таких граждан принимаются строгие меры наказания, и, думаем, что ближайшее время эти меры будут еще более ужесточены.

Каждый - и чиновник, и депутат, и самый обычный гражданин - должен четко осознать тривиальный постулат: закон превыше всего! Таковы требования Конституции, таковы четкая позиция и несгибаемая воля Президента Азербайджана.

А те, кто не понимают простейших истин, будут безоговорочно и без малейшего промедления привлечены к ответственности.

Все очень просто: борьба с коронавирусной пандемией - это общенациональный вопрос, проблема государственной безопасности. Никто не вправе и не может подвергать опасности здоровье и жизнь граждан, ради своих корыстной выгоды и меркантильных интересов наносить вред социальной безопасности людей.

И все, включая бывших чиновников, некоторых академиков, бывших депутатов и иных нынешних должностных лиц должны осознать реалии, понять, что они несут, прежде всего, моральную ответственность за столь постыдное происшествие.

Люди, как известно, во многом живут в мире своих субъективных представлений о жизни, в том числе о власти, которая в демократическом обществе обязана стремиться улучшать эти представления и, во всяком случае, приближать их к реальности. Поэтому моральный аспект поведения государственных служащих очень важен и с точки зрения публичной политики.

А эта политика в стране основывается на законе.

Перед которым все равны.

Абсолютно все...