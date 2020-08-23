https://news.day.az/politics/1264618.html Сергей Шойгу посетит Азербайджан
Сергей Шойгу посетит Азербайджан
По приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова Мминистр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершит рабочий визит в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Визит состоится 25 августа.
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