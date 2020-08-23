Сергей Шойгу посетит Азербайджан

По приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова Мминистр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершит рабочий визит в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Визит состоится 25 августа.