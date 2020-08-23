На «Армейских играх 2020» в России предотвращена армянская провокация

На "Армейских играх 2020" в России предотвращена провокация Армении против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на выставке, организованной в Доме дружбы в рамках игр "Танковый биатлон", проводимых на полигоне Алабино, Армения попыталась представить на своем стенде древние азербайджанские музыкальные инструменты саз и тар как армянские музыкальные инструменты.

В результате мер, принятых министерством обороны Азербайджана, армянской стороне пришлось удалить со своего стенда азербайджанские музыкальные инструменты.

Кроме того, на стенде Армении демонстрируется фото фашиста Гарегина Нжде.

Отметим, что на полигоне Алабино в Московской области состоялось открытие Международных армейских игр. Игры продлятся до 5 сентября, в них участвуют и азербайджанские танкисты.