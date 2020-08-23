Хикмат Гаджиев: Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, но Армения продолжила ведение деструктивной политики

Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, но Армения продолжила ведение деструктивной политики.

Об этом, как передает в воскресенье Day.Az, в интервью TRT World сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев сказал, что изначально, когда к власти пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян, у Азербайджана были ожидания, что он, вероятно, будет проводить иную политику, чем предыдущее руководство Армении.

Гаджиев напомнил о встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Душанбе.

Гаджиев сказал, что тогда премьер-министр Армении попросил дать ему время произвести некоторые изменения в Армении, подготовиться к парламентским выборам и так далее.

"Со своей стороны, Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорном процессе и дал время, а также прилагал меры для обеспечения режима прекращения огня, но, к сожалению, мы не увидели взаимности с армянской стороны", - добавил он.

По словам Гаджиева, правительство Армении продолжило свою деструктивную политику.

Он подчеркнул, что суть этой политики исходит из наступательной военной доктрины Армении, которая призывает к новым территориям и новым войнам.