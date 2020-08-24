Армения провоцирует новую большую войну на Южном Кавказе

Прозападные армянские власти всячески пытаются разжечь огонь войны на Кавказе, провоцируя Азербайджан на военные действия. При чем, цели, поставленные спонсорами Еревана очень ясны: изменить баланс сил в регионе, в частности столкнув крупные региональные державы, Россию и ее союзников по ОДКБ с Турцией. Эти планы были апробированы в середине июля, когда армянские попытались занять стратегические важные высоты на севере-западе Азербайджана. Получив мощный отпор и поняв, что это им не по зубам, тем не менее, Ереван не оставляет планы по дестабилизации ситуации в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru, теперь власти Армении объявили о планах переместить ливанских армян, пострадавших от недавних взрывов на оккупированные территории Азербайджана в Нагорном Карабахе. Таким образом, Ереван пытается изменить демографическую ситуацию, добиться искусственного увеличения армянского населения в этой пустующей области, которая третий десяток лет окутана войной.

В телефонном разговоре с Католикосом Великого Дома Киликии Арамом I лидер армянских сепаратистов Араик Арутюнян сообщил, что они готовы принять 100-150 семей ливанских армян.

Провоцируя дальнейшую эскалацию конфликта, Арутюнян заявил о том, что рассматривает перенос своей резиденции в город Шуша, который до оккупации его Арменией был населен в основном азербайджанцами. Из 20579 человек населения 19036 были азербайджанцами, 1377 были армянами. Азербайджанцы были насильно изгнаны из города в мае 1992 года.

Но и это не все. Чтобы еще больше разозлить азербайджанцев Ереван решил разыграть экологическую карту на оккупированных территориях, что несомненно приведет к природным катаклизмам на Южном Кавказе.

Армянские власти высказались о планах осуществить стратегически важный проект: перемещение вод Сарсангского водохранилища. Так, построенный азербайджанцами еще в 1970-х годах, водохранилище играло роль в водообеспечении сотни тысяч гектаров орошаемых земель, одновременно снабжая поселения Карабаха пресной водой. Теперь же оккупационные власти Армении, решили заняться перемещением воды, нагло называя еще это "проектом века".

Азербайджанская сторона которая в эти дни ведет крупномасштабные военные учения с участием турецких военных, уже предупредило, что ответсвенность за провокации лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Все эти выходки Еревана имеют одну цель - с новой силой разжечь межнациональную ненависть, втянуть в конфликт глобальных игроков, как Россия, Турция и Иран. Неудивительно, что время для претворения в жизнь этих планов выбрано очень "удачно", когда глобалисты затеяли смену власти в Беларуси и Москва поглощена проблемами и судьбой своих восточнославянских братьев. И если добавить сюда, неутихающие митинги, так называемых либералов в Хабаровске в попытке расшатать ситуацию в стране, то при самых неутешительных прогнозах, России придется разделиться на несколько фронтов. Армения сегодня превратилась в оружие, которая должна ударить по России в самый неподходящий момент.