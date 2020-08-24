https://news.day.az/politics/1264866.html Джейхун Байрамов выразил соболезнования Грузии
Джейхун Байрамов выразил соболезнования Грузии
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с аварией, произошедшей в Грузии.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация была размещена на странице министра в Twitter.
"Выражаю соболезнования близким людей, трагически погибших в дорожной аварии на шоссе Шатили муниципалитета Душети в Грузии, пострадавшим желаю скорейшего выздоравливания. Наша поддержка и солидарность с дружественным народом Грузии", - говорится в публикации.
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