Президент Ильхам Алиев: Наша экономика должна сохранять устойчивость, укрепляться

24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет некоторые моменты из выступления главы государства на видеоприеме.

"Прямые и опосредованные инвестиции, вложенные в последние годы в развитие сельского хозяйства, в том числе в инфраструктурные проекты, привели к большому развитию. С обеспечением техникой никаких проблем нет. Предприняты очень важные шаги, проведены реформы, направленные на обеспечение прозрачности предоставляемых государством субсидий. Создана более приемлемая, очень прозрачная система для фермеров".

"Развитие предпринимательства - вопрос, напрямую связанный с общим развитием нашей страны. Наша экономика должна сохранять свою устойчивость, укрепляться. Для этого, конечно, должен развиваться наш ненефтяной сектор. До 2020 года это развитие было очень стремительным. В связи с пандемией во всех странах, в том числе и у нас, наблюдается экономический спад. Однако у нас эта цифра находится на достаточно низком уровне. За семь месяцев спад в экономике составил всего 2,8 процента. В некоторых развитых странах этот показатель достиг 30 процентов, на европейском пространстве достигает 20 процентов. В общей еврозоне составляет где-то около 15 процентов. Поэтому считаю, что низкий уровень этого показателя в Азербайджане следует расценивать как наше большое достижение".

"К сожалению, в некоторых регионах предпринимателей притесняют, перед ними создают искусственные препоны, местные исполнительные органы вымогают у них взятки, долю. Этого категорически нельзя допускать, и эти вопросы должны очень серьезно контролироваться. Предприниматели должны получать от государственных чиновников только поддержку, помощь, и предприниматели должны платить только государственные налоги. Кроме этого никому никаких средств не должно выплачиваться".