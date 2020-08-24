Президент Ильхам Алиев позвонил Фикрету Годже
24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил народному поэту Фикрету Годже.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства поздравил Фикрета Годжу с юбилеем, пожелал ему все новых и новых успехов в творческой деятельности, крепкого здоровья. Отметив особые заслуги Фикрета Годжи в развитии азербайджанской литературы, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что его произведения всегда с большим интересом отслеживаются широкой читательской аудиторией. Глава государства сказал, что Фикрет Годжа награжден орденом "Истиглал", и передал ему поздравления по этому случаю.
Выразив глубокую признательность за теплые слова и поздравления, Фикрет Годжа расценил награждение орденом "Истиглал" как высокую оценку государством его творчества. Подчеркнув, что великий лидер всегда проявлял большое внимание и заботу об азербайджанской литературе и культуре, Фикрет Годжа с удовлетворением вспомнил встречи с Общенациональным лидером. Он отметил, что эту традицию сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, и еще раз поблагодарил за проявленное внимание.
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