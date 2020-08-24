Минобороны Азербайджана о взятом в плен армянском офицере

То, что министерство обороны Армении откровенно лжет, отрицая и опровергая любые факты, уже ни у кого не вызывает сомнений, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Министерство обороны Армении, утверждая, что якобы офицер в ходе проверки боевого опорного пункта из-за неблагоприятных погодных условий "заблудился и пропал", пытается отрицать тот факт, что командир выполнявшей спецзадание диверсионно-разведывательной группы старший лейтенант Гурген Альберян был взят в плен.

Если бы не военная форма на плененном офицере, министерство обороны Армении и на этот раз объявило бы его пастухом или психически нездоровым человеком. Если офицер "пропадает", и общественность об этом не информируется более чем 24 часа, - это признак произвола, безответственности и недисциплинированности в армянской армии, что доказывает умышленное сокрытие от общественности растущего числа преступлений и небоевых потерь. Каждый раз, когда гражданин Армении, возглавляющий или входящий в диверсионную группу, попадает в плен, противник, по неизменному сценарию, объявляет этих лиц заблудившимися и пропавшими без вести душевнобольными сельскими жителями, психически больными пастухами, криминальными элементами и перепившими людьми".

Отметим, что эта провокация со стороны Армении была пресечена в результате бдительности и профессионализма подразделений азербайджанской армии.

Вся ответственность за обострение ситуации на линии соприкосновения войск и на азербайджано-армяноской государственной границе полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении, говорится в сообщении министерства.

Напомним, что около 05:45 23 августа диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершения провокации в направлении Геранбойского района фронта.

В результате решительных действий подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, был вынужден отступить, неся потери.

Во ходе боя был пленен командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гурген Альберян .