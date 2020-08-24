https://news.day.az/politics/1264937.html Сахиба Гафарова провела телефонный разговор с турецким коллегой
Сахиба Гафарова провела телефонный разговор с турецким коллегой
Между председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом состоялся телефонный разговор.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе телефонного разговора Сахиба Гафарова поздравила Шентопа и турецкий народ по случаю обнаружения Турцией в Черном море крупных запасов природного газа.
"В ходе телефонного разговора я, как от своего имени, так и от имени всех членов Милли Меджлиса, поздравила Мустафу Шентопа и в его лице весь турецкий народ по случаю обнаружения братской Турцией газового месторождения с крупными запасами в Черном море", - сказала Сахиба Гафарова.
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