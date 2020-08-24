https://news.day.az/politics/1264944.html Азербайджанские танкисты в конкурсе "Танковый биатлон" с точностью уничтожили цели - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские танкисты в конкурсе "Танковый биатлон" с точностью уничтожили цели - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские танкисты, участвующие в конкурсе "Танковый биатлон", который проводится в рамках Армейских международных игр-2020, успешно выступили в первый день соревнований.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, азербайджанские танкисты соревновались в своей группе с танковыми экипажами из Китая, Беларуси и Сербии.
Согласно условиям конкурса, наши танкисты точным огнем поразили три условные цели и за короткое время преодолели заданное по маршруту расстояние.
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