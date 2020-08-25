Государство поддерживает бизнес

"Государство всегда поддерживает предпринимателей. Возьмем, например, поддержку предпринимателям в период пандемии, принятие пакета экономических мер. Все это говорит о том, что в самые трудные моменты государство находится рядом с предпринимателями".

Об этом сказал Day.Az экономист, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, комментируя мысли, прозвучавшие в выступлении Президента Ильхама Алиева на встрече с новыми главами исполнительных властей Билясуварского и Саатлинского районов.

Как указал Президента страны, государство поддерживает и защищает предпринимателей, создает им условия и пытается увеличить их доходы. Предприниматели же, в свою очередь, должны выплачивать налоги до копейки. Не должно быть теневой экономики, двойной бухгалтерии.

По словам Вугара Байрамова, государство делает все необходимое, предприниматели, со своей стороны, должны своевременно выполнять взятые на себя обязательства.

Например, легализовать трудовые ресурсы. Работа, проведенная в период пандемии, позволила выявить тот факт, что в республике очень большая доля работающих граждан охвачена неофициальной занятостью, когда с гражданами не заключаются трудовые договора.

"К сожалению, есть немало предпринимателей, пытающихся уклониться от уплаты налогов, формирующих нездоровую конкуренцию. Это факторы, мешающие развитию страны и бизнес-сектора в частности. Очень важно своевременное выполнение фискальных и других обязательств перед государством", - подчеркнул депутат ММ.

Пандемия, отметил наш собеседник, выявила еще одну важную тему - необходимость корпоративной социальной ответственности предпринимателей. Должна быть разработана форма корпоративного управления субъектов предпринимательства. Это очень важно с точки зрения повышения прозрачности, эффективности и легализации предпринимательской деятельности. Об этом не раз говорил и глава государства, подчеркнул Байрамов.

"Опыт показывает, что в трудные периоды, подобные нынешней пандемии, помощь гражданам наряду с государством оказывают и предпринимательские круги. Корпоративная социальная ответственность предпринимателей очень важна с точки зрения поддержки граждан и реализации социальных и гуманитарных проектов.

На фоне роста государственной поддержки должна внедряться корпоративная социальная ответственность бизнеса. Чтобы, с одной стороны, формировались более прозрачные субъекты предпринимательства, а с другой стороны, предприниматели наряду с государством в трудные периоды оказывали поддержку гражданам страны.", - сказал экономист.

Лейла Таривердиева