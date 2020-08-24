Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется не на словах, а на деле

Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется не на словах, а на деле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

"Бизнес-климат в Азербайджане с каждым годом улучшается. Считаю, что мы добились исторических достижений в рамках программы Doing Business. Президент и правительство и впредь будут поддерживать предпринимателей. Поэтому считаю, что в нынешних условиях вкладывать крупные средства в зарубежные страны было бы неправильно. Пусть завершится пандемия, стабилизируется ситуация на нефтяных рынках, экономическое развитие приобретет прежние темпы, после этого не возражаю, так же, как не возражал до сих пор. Но в нынешних условиях считаю это невыносимым. Конечно, мы не можем запретить это каким-то законным путем, да и мыслей таких у нас нет. Но можем контролировать, и соответствующие структуры Азербайджана должны обратить на это очень серьезное внимание. Если в нынешних условиях азербайджанские бизнесмены, в том числе представители крупного бизнеса, пожелают вкладывать инвестиции в зарубежные страны, то должны будут обосновать это, и данный вопрос должен находиться в центре внимания", - сказал глава государства.

Он отметил, что борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется не на словах, а на деле.

"Народ высоко оценивает эту борьбу. Я получаю тысячи писем от граждан. Они приветствуют мои действия, в то же время обращают мое внимание на некоторые вопросы. Рад, что в последнее время механизм общественного контроля приобретает более организованную форму. Я приветствую это. Вы тоже в своей работе должны опираться на людей, механизм общественного контроля в районах должен быть совершенным. Это поможет и вам в вашей работе. Некоторые вопросы, которым вы не уделили внимания, будут доводиться до вашего сведения общественностью, и таким образом они найдут свое решение", - добавил Президент Ильхам Алиев.