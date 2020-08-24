Президент Ильхам Алиев новым главам ИВ: Вы должны поддерживать предпринимателей

Уже сформировавшийся в Азербайджане класс предпринимателей играет важную роль в развитии экономики страны, и вы тоже должны поддерживать предпринимателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

"Реформы, проводимые в настоящее время в нашей стране в области сельского хозяйства, дают свой эффект. За семь месяцев в сельском хозяйстве произошел рост. Правда, рост измеряется не очень высокими цифрами, он мог быть и выше. Но, еще раз хочу сказать, засуха создала большие проблемы. Основная цель как в зерноводстве, так и в хлопководстве - повысить урожайность. Считаю, что возможности для этого имеются. В нынешнем году средняя урожайность в зерноводстве по стране превышает 30 центнеров. При этом в некоторых хозяйствах, там, где применяются современные технологии и решены проблемы орошения, эта цифра достигла 70 центнеров с гектара. А это уже результат на уровне самых передовых европейских стран. То есть, данный показатель говорит о том, что сделать это можно. Просто необходимы правильный подход, соблюдение всех агротехнических правил, должны найти решение вопросы орошения", - сказал он.

Как отметил глава государства, прямые и опосредованные инвестиции, вложенные в последние годы в развитие сельского хозяйства, в том числе в инфраструктурные проекты, привели к большому развитию.

"С обеспечением техникой никаких проблем нет. Предприняты очень важные шаги, проведены реформы, направленные на обеспечение большей прозрачности предоставляемых государством субсидий. Создана более приемлемая, очень прозрачная система для фермеров, одновременно усовершенствован механизм контроля для государственных органов, так как это тоже должно быть. Как вам известно, фермерам выдаются субсидии в большом объеме. Мы должны сделать так, чтобы данные субсидии находились под очень серьезным контролем, чтобы не было нарушений. Местным исполнительным органам принадлежит очень большая роль в этом деле", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, развитие предпринимательства - вопрос, напрямую связанный с общим развитием нашей страны.

"Наша экономика должна сохранять свою устойчивость, укрепляться. Для этого, конечно, должен развиваться наш ненефтяной сектор. До 2020 года это развитие было очень стремительным. В связи с пандемией во всех странах, в том числе и у нас, наблюдается экономический спад. Однако у нас эта цифра находится на достаточно низком уровне. За семь месяцев спад в экономике составил всего на 2,8 процента. В некоторых развитых странах этот показатель достиг 30 процентов, на европейском пространстве достигает 20 процентов. В общей еврозоне составляет где-то около 15 процентов. Поэтому считаю, что низкий уровень этого показателя в Азербайджане следует расценивать как наше большое достижение. А в ненефтяном секторе, в частности, в области промышленного производства есть развитие, оно составляет 13 процентов. Считаю, что для нынешнего периода это - историческое достижение. За счет чего мы добились этого? За счет развития предпринимательства, в результате предоставленных льготных кредитов и ответственности предпринимателей. Уже сформировавшийся в Азербайджане класс предпринимателей играет важную роль в развитии экономики страны, и вы тоже должны поддерживать предпринимателей", - сказал Президент Ильхам Алиев.