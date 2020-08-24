Президент Ильхам Алиев: Зариться на деньги бедного - это бессовестность

Зариться на деньги бедного, причем заработную плату, находящуюся на уровне минимальной зарплаты, - это бессовестность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

"Вам, как руководителям районов, необходимо создать предпринимателям хорошие условия, что само по себе приведет к созданию новых рабочих мест. Необходимость в этом есть, потому что в связи с пандемией некоторые люди временно потеряли работу. Поэтому государство пришло им на помощь, протянуло руку, поддержало. Как вам известно, государство оказывает материальную поддержку людям, потерявшим работу, в том числе неформально занятым. Одновременно в этом году открывается рекордное количество оплачиваемых общественных рабочих мест. Число таких рабочих мест достигнет 90 тысяч, и в этой сфере также нужна прозрачность, потому что преступные деяния всех арестованных в последнее время глав исполнительной власти, можно сказать, были одинаковыми. В том числе обычным явлением для них стало присвоение заработной платы с оплачиваемых общественных рабочих мест, предусмотренных для малообеспеченных слоев. В кабинетах всех арестованных глав исполнительной власти или их помощников были обнаружены платежные карты людей. Зариться на деньги бедного, причем заработную плату, находящуюся на уровне минимальной зарплаты, - это бессовестность. Необходим механизм строжайшего контроля за этим вопросом, как со стороны Министерства труда и социальной защиты населения, так и местных исполнительных органов. Этот вопрос находится под моим контролем. В этой области и во всех остальных сферах должна быть полная прозрачность", - сказал он.

Глава государства отметил, что борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется не на словах, а на деле.

"Народ высоко оценивает эту борьбу. Я получаю тысячи писем от граждан. Они приветствуют мои действия, в то же время обращают мое внимание на некоторые вопросы. Рад, что в последнее время механизм общественного контроля приобретает более организованную форму. Я приветствую это. Вы тоже в своей работе должны опираться на людей, механизм общественного контроля в районах должен быть совершенным. Это поможет и вам в вашей работе. Некоторые вопросы, которым вы не уделили внимания, будут доводиться до вашего сведения общественностью, и таким образом они найдут свое решение", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, случаи коррупции и взяточничества есть во всех странах.

"Главное, через какую призму государство и правительство подходят к этим вопросам. Терпимость к данным вопросам в Азербайджане находится на нулевом уровне, и считаю, что проводимая нами работа подтверждает это. К ответственности привлечены руководители не только местных, но и центральных исполнительных органов, и эти вопросы предаются огласке. Общественность должна быть в курсе всей проводимой работы. В то же время до общественности уже доводятся мои рекомендации, связанные с назначением людей на должности. Могу сказать, что во все периоды своей президентской деятельности я давал рекомендации новоназначенным главам исполнительной власти, и эти рекомендации отражают наш общий подход. В последнее время мы представляем это и общественности, чтобы она знала, и чтобы жители районов, которыми вы будете руководить, также знали, какие поручения я вам дал и как вы их выполняете. Поэтому самую правильную и справедливую оценку вашей работе даст народ. Уверен, что вы будете работать так, что народ останется доволен вашей работой", - добавил он.