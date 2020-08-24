Президент Ильхам Алиев: В первую очередь следует выдвигать людей, преданных не какому- то чиновнику, а государству, Родине

В первую очередь следует выдвигать людей, преданных не какому- то чиновнику, а государству, Родине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

"В кадровой политике должны предприниматься правильные шаги. Порой руководители выдвигают близких и преданных им кадров, не учитывая других их особенностей. В первую очередь следует выдвигать людей, преданных не какому- то чиновнику, а государству, Родине. Необходимо выдвигать патриотичных, воспитанных в национальном духе, на основе национальных ценностей людей, для которых независимость, наша независимая жизнь превыше всего. И конечно, профессионализм этих людей тоже должен быть на высоком уровне. Кадровая политика должна строиться на основе именно этих принципов. Это должно стать также основными принципами вашей работы как глав исполнительной власти - верность Родине, государству, профессионализм, прозрачность, честность. В этом случае и граждане будут поддерживать вас, и я буду высоко ценить вашу работу. Иначе, если пойдете по кривой дорожке, то ответите перед законом", - сказал глава государства.