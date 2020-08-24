Президент Ильхам Алиев: Горькие последствия нарушения правил должны стать уроком для каждого

Горькие последствия нарушения правил должны стать уроком для каждого.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

"Я неоднократно говорил, что все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа. Мы находимся здесь именно для этого. Поэтому народ оказал мне доверие. И я требую этого от всех назначаемых мною кадров. Но, к сожалению, зачастую, - не в некоторых случаях, а зачастую, - государственные чиновники не могут вести себя. Они считают, что им предоставлены какие-то особые привилегии. Они нарушают законы, в некоторых случаях нарушают очень серьезно. Нарушают традиционные нормы поведения, сформировавшиеся в нашем обществе. Считают себя выше народа, относятся к нему свысока. Поэтому как только мне докладывают о таких фактах, я сразу же даю соответствующие указания, и эти люди либо несут наказание в административном порядке, либо привлекаются к уголовной ответственности. Скромность руководителя украшает его, это во-первых. Во-вторых, руководитель должен иметь моральное право требовать чего-то от людей, находящихся в его подчинении. Если такого морального права нет, то говорите и делайте, что хотите, ни уважения, ни симпатии к вам не будет. Поэтому вы должны быть примером и в быту, и в работе, должны вести себя скромно. Это касается всех чиновников, всех кто работает в общественных местах. Наша политика по этому вопросу одновременно проявляется и в конкретных делах. Считаю, что каждый уже убедился в этом. Горькие последствия нарушения правил должны стать уроком для каждого", - сказал глава государства.