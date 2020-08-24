https://news.day.az/politics/1264980.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования грузинскому коллеге
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования грузинскому коллеге
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Грузии Саломе Зурабишвили письмо с соболезнованиями.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Президент,
Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате аварии автобуса на территории Душетского муниципалитета Вашей страны.
В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю исцеления раненым и пострадавшим", - говорится в письме главы государства.
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