Президент Ильхам Алиев поздравил Фикрета Годжу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо народному поэту Фикрету Годже

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Фикрет Годжа!

Поздравляю Вас - видного представителя современной азербайджанской литературы с 85-летием, желаю Вам здоровья и успехов.

Умело используя яркие традиции азербайджанской литературы и достижения мировой поэзии, Вы своей манерой выражения и почерком внесли достойный вклад в сокровищницу словесного искусства нашего народа. Богатая лирико-философскими обобщениями ваша поэзия, где господствуют сильное чувство нового, служит олицетворением единства традиций и новаторства. Многочисленные песни, написанные на ваши поэтические произведения, созданные с любовью и уважением к нашему языку, и сегодня не сходят с уст.

Ваше творчество, ставшее выражением чуткого поэтического подхода к происходящим в мире событиям, всегда имело глубокое общественное содержание. Постоянное внимание к воспеванию идей свободы и независимости, ваша многолетняя плодотворная деятельность, направленная на обогащение нашей литературы новыми достижениями и развитие современных литературных процессов в свете идеологии азербайджанства, заслуживают одобрения.

Надеюсь, что Вы еще много лет будете служить нашему народу новыми произведениями", - говорится в письме главы государства.