Владимир Зеленский наградил азербайджанского генерала

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о награждении орденами и медалями ряда лиц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди награжденных - заместитель председателя Азербайджанского государственного таможенного комитета, генерал-майор таможенной службы Игбал Бабаев. Указом Президента Украины И.Бабаев награжден медалью "За труд и доблесть".

Отметим, что И.Бабаев в 1981-1986 годах учился в Киевском национальном университете строительства и архитектуры (КНУСА). В 1986-1987 годах работал преподавателем на кафедре автоматизации производственных процессов КНУСА. В 1987-1991 годах был принят в аспирантуру КНУСА, а также продолжал преподавательскую деятельность.

За внедрение результатов и эффективность научных трудов в 1989 году был удостоен в Киеве звания "Лучший изобретатель".