В Бразилии установлен билборд с надписью «Армения, останови агрессию против Азербайджана!»

На одной из магистральных дорог в Бразилии установлен билборд, информирующий об агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

На панели отображена надпись "Армения, останови агрессию против Азербайджана!".