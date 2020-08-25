https://news.day.az/politics/1265059.html В Бразилии установлен билборд с надписью «Армения, останови агрессию против Азербайджана!»
В Бразилии установлен билборд с надписью «Армения, останови агрессию против Азербайджана!»
На одной из магистральных дорог в Бразилии установлен билборд, информирующий об агрессии Армении против Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
На панели отображена надпись "Армения, останови агрессию против Азербайджана!".
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