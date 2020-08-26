Чиновники не ханы, а слуги народа

Кадровая политика - это часть политической деятельности любого государства. И Азербайджан не является исключением. Но те кадровые преобразования, те реформы, которые проводятся в последнее время в нашей стране, конечно же, вызывают серьезный оптимизм и надежду на то, что на руководящие посты приходят люди, понимающие возложенные на них задачи, которые они должны выполнять, реализуя тот курс, который проводит Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом сказал Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Напомним, что накануне глава государства принял в формате видеоконференции новоназначенных глав исполнительной власти Билясуварского и Саатлинского районов республики. В ходе встречи руководитель страны коснулся реформ кадровой политики и обозначил требования к чиновникам.

"Руководитель - это, конечно же, не хан и не удельный князь. Он назначен на ответственную должность для того, чтобы служить народу. Он должен знать чаяния народа, быть близок к интересам своих подчиненных, должен интересоваться проблемами людей, решать эти проблемы и выполнять волю государства и Президента", - отметил политолог.

По словам Садыхова, эти задачи необходимо выполнять всем руководителям, независимо от ранга. Это задачи, связанные с выполнением социально-экономических, внутриполитических задач, вопросов, касающихся всех сфер развития нашего общества.

Как отметил наш собеседник, к сожалению, не все осознают степень сложности возлагаемых на них задач и через короткое время забывают о том, с какой целью они назначены и в чем заключаются их цели и задачи.

"Только правильное понимание чиновником тех проблем, которые имеются в возглавляемом им регионе, только четкое выполнение возложенных на него функций по реализации государственной политики в социальном, экономическом, гуманитарном и других направлениях, позволяют руководителю завоевать доверие людей, стать востребованным и, конечно же, пользоваться авторитетом в регионе, который он возглавляет. Именно об этом говорил глава государства", - подчеркнул Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева