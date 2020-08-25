Уголовное дело в отношении экс-посла Азербайджана в Сербии передано в Генпрокуратуру

Уголовное дело в отношении арестованного экс-посла Азербайджана в Сербии Эльдара Гасанова передано из Службы государственной безопасности в Генеральную прокуратуру, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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