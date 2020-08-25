https://news.day.az/politics/1265100.html Партия "Ени Азербайджан" приняла отставку Сиявуша Новрузова
Партия "Ени Азербайджан" приняла отставку Сиявуша Новрузова
Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) приняла отставку заместителя исполнительного секретаря Сиявуша Новрузова, сообщает Day.Az со ссылкой на партию.
Ранее Новрузов обратился в правление ПЕА в связи с отставкой.
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