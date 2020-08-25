Партия "Ени Азербайджан" приняла отставку Сиявуша Новрузова

Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) приняла отставку заместителя исполнительного секретаря Сиявуша Новрузова, сообщает Day.Az со ссылкой на партию.

Ранее Новрузов обратился в правление ПЕА в связи с отставкой.