Как армянин Микоян советский футбол медалей лишил

На российском Первом канале начался показ сериала "Созвездие стрельца", посвященного одному из самых ярких бомбардиров советского футбола Эдуарду Стрельцову.

Судьба Стрельцова оказалась драматичной. Футболист стал жертвой футбольных интриг, в которых не последнюю роль сыграл заместитель главы правительства Анастас Микоян. Карьера блестящего футболиста оборвалась буквально на взлете. И все началось со звонка Микояна тренеру олимпийской сборной СССР.

В фильме хорошо прописан этот момент. Микоян указывает тренеру, что у него в запасе осталось несколько очень опытных футболистов. Например, Никита Симонян. "Считаем, что участие его в этом матче просто необходимо", - говорит Микоян. На замечание ошарашенного тренера о том, что выигравший состав не меняют, армянский националист нагло заявляет: "С политической точки зрения нам важно, чтобы в победе советской сборной принимали участие представители разных национальностей нашей страны".

Разговор происходил 8 декабря 1956 года перед финалом футбольного турнира на Олимпийских играх в Мельбурне, куда Стрельцов вытащил команду СССР буквально за уши.

Никита Симонян, которого поставили на игру вместо Стрельцова, находился на тот момент на пути ухода из футбола, и матч с югославами в Мельбурне был его последним шансом стать олимпийским чемпионом. Микоян, по всей видимости, взялся подсобить соплеменнику и прославить "армянский" футбол.

Матч с югославами оказалася несложным, и сборная СССР получила олимпийские медали. В фильме есть кадры, когда после победы советской сборной члены политбюро отмечают это событие, и Микоян неоднократно повторяет "вот он, Симонян", будто олимпийская медаль - заслуга лишь армянского футболиста.

В последовавшем за олимпиадой чемпионате мира в Швеции Симоняна вновь выпустили вместо Стрельцова, но в этот раз чуда не случилось и сборная СССР продула мундиаль. Великий Пеле потом говорил, что единственным, кого они боялись в советской команде, был Стрельцов.

Националистические козни Анастаса Микояна очень удачно наловились на интриги в футбольном мире, где схватки за места в сборной велись самыми нечистоплотными методами.

Зульфугар Ибрагимов