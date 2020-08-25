Армяне вновь обстреляли товузское село

Армянская армия вновь подвергла обстрелу населенные пункты в направлении Товузского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня примерно в 11.00 село Агдам подверглось обстрелу из крупнокалиберного оружия. В результате был нанесен ущерб дому жителю села Сулейманова Паши Аббасали оглу. Пострадавших в результате инцидента нет. 

Провокация противника была подавлена ответным огнем.