Президент Ильхам Алиев поздравил ректора МГИМО Анатолия Торкунова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание ректору Московского государственного института международных отношений (Университета) академику Анатолию Торкунову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Анатолий Васильевич,

Сердечно поздравляю Вас с 70-летием. Примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия.

На протяжении длительного времени Вы с большим успехом возглавляете Московский государственный институт международных отношений. Благодаря Вашим усилиям МГИМО по праву считается одним из самых авторитетных и престижных учебных заведений мирового значения.

Как крупный ученый, педагог и талантливый организатор, вы вносите неоценимый вклад в подготовку высококвалифицированных государственных и общественных деятелей, дипломатов, журналистов, правоведов, достойно представляющих свои страны на международной арене.

Уважаемый Анатолий Васильевич, еще раз поздравляю Вас с юбилеем, желаю Вам долгих лет жизни, новых достижений и всего самого наилучшего", - говорится в послании.